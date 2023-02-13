Победы "Баварии", Дортмунда и "Униона": результаты 20-го тура Бундеслиги

Состоялись матчи 20-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить победы “Баварии”, дортмундской “Боруссии” и “Униона” над “Бохумом”, “Вердером” и “РБ Лейпциг”.

“Бавария” – “Бохум” - 3:0 (1:0)

Голы: Мюллер, 41 - 1:0, Коман, 64 - 2:0, Гнабри, 73 (с пенальти) - 3:0

“Вердер” – “Боруссия” Д - 0:2 (0:0)

Голы: Байно-Гиттенс, 67 - 0:1, Брандт, 84 - 0:2

“РБ Лейпциг” – “Унион” - 1:2 (1:0)

Голы: Хенрихс, 24 - 1:0, Хаберер, 61 - 1:1, Кнохе, 72 (с пенальти) - 1:2

“Герта” – “Боруссия” М - 4:1 (1:1)

Голы: Эльведи, 17 - 0:1, Нганкам, 30 - 1:1, Дардаи, 52 - 2:1, Шерхант, 90+1 - 3:1, Лукебаккио, 90+6 - 4:1

“Кельн” – “Айнтрахт” - 3:0 (0:0)

Голы: Хюберс, 49 - 1:0, Скири, 71 - 2:0, Скири, 86 - 3:0

“Шальке” – “Вольфсбург” - 0:0

“Фрайбург” – “Штутгарт” - 2:1 (0:1)

Голы: Фюрих, 30 - 0:1, Грифо, 60 (с пенальти) - 1:1, Грифо, 84 (с пенальти) - 2:1

“Майнц” – “Аугсбург” - 3:1 (2:1)

Голы: Ли Чжэ Сон, 21 - 1:0, Онисиво, 24 - 2:0, Демирович, 28 (с пенальти) - 2:1, Ли Чжэ Сон, 52 - 3:1

“Хоффенхайм” – “Байер” - 1:3 (0:1)

Голы: Андрих, 6 - 0:1, Диаби, 47 - 0:2, Гложек, 56 - 0:3, Нсоки, 77 - 1:3

Положение команд: "Бавария" - 43, "Унион" - 42, "Боруссия" Д - 40, "Фрайбург" - 37, "РБ Лейпциг" - 36, "Айнтрахт" - 35, "Вольфсбург" - 30, "Байер", "Вердер" - 27, "Боруссия" М, "Кельн", "Майнц" - 26, "Аугсбург" - 21, "Хоффенхайм", "Бохум" - 19, "Герта" - 17, "Штутгарт" - 16, "Шальке" - 12.

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