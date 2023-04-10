Победы "Баварии", Дортмунда и "РБ Лейпциг": результаты 27-го тура Бундеслиги

Состоялись матчи 27-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить победы “Баварии", дортмундской “Боруссии” и “РБ Лейпциг” над “Фрайбургом”, “Унионом” и “Гертой”.

“Фрайбург” – “Бавария” - 0:1 (0:0)

Гол: де Лигт, 51 - 0:1

“Боруссия” Д – “Унион” - 2:1 (1:0)

Голы: Мален, 28 - 1:0, Беренс, 61 - 1:1, Мукоко, 79 - 2:1

“Байер” – “Айнтрахт” - 3:1 (2:0)

Голы: Адли, 10 - 1:0, Диаби, 34 - 2:0, Соу, 74 - 2:1, Азмун, 90 - 3:1

“Герта” – “РБ Лейпциг” - 0:1 (0:1)

Гол: Айдара, 39 - 0:1

“Боруссия” М – “Вольфсбург” - 2:0 (1:0)

Голы: Нгуму, 34 - 1:0, Тюрам, 63 - 2:0

“Бохум” – “Штутгарт” - 2:3 (0:1)

Голы: Ито, 14 - 0:1, Штегер, 58 (с пенальти) - 1:1, Гирасси, 60 - 1:2, Вагноман, 63 - 1:3, Хофманн, 85 - 2:3

“Майнц” – “Вердер” - 2:2 (0:0)

Голы: Ажорк, 85 - 1:0, Стаге, 87 - 1:1, Вайпер, 90+3 - 2:1, Фюллькруг, 90+5 - 2:2

“Аугсбург” – “Кельн” - 1:3 (1:2)

Голы: Схири, 7 - 0:1, Мартель, 16 - 0:2, Варгас, 29 - 1:2, Майна, 59 - 1:3

“Хоффенхайм” – “Шальке” - 2:0 (1:0)

Голы: Крал, 22 (автогол) - 1:0, Бебу, 70 (с пенальти) - 2:0

Положение команд: "Бавария" - 58, "Боруссия" Д - 56, "Унион" - 51, "РБ Лейпциг" - 48, "Фрайбург" - 47, "Байер" - 43, "Айнтрахт", "Майнц" - 41, "Вольфсбург" - 39, "Боруссия" М - 35, "Вердер" - 32, "Кельн" - 31, "Аугсбург" - 29, "Хоффенхайм" - 28, "Бохум" - 26, "Штутгарт" - 23, "Герта" - 22, "Шальке" - 21.