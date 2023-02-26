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Победы "Аякса", ПСВ, "Фейеноорда" и АЗ: результаты 23-го тура чемпионата Нидерландов

Новости футбола Сегодня, 15:40
Фото: твиттер ПСВ/Автор неизвестен Фото: твиттер ПСВ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 23-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить победы “Аякса” и ПСВ над “Витессом” и “Твенте”, а также успехи “Фейеноорда” и АЗ в поединках с “Фортуной” и “Камбуром”.

“Витесс” - “Аякс” - 1:2 (1:1)
Голы: ван Гинкел, 30 - 1:0, Классен, 32 - 1:1, Альварес, 54 - 1:2

ПСВ - “Твенте” - 3:1 (1:0)
Голы: Силва, 9 - 1:0, Мисидьян, 47 - 1:1, де Йонг, 57 - 2:1, Симонс, 74 - 3:1

"Фортуна" - "Фейеноорд" - 2:4 (0:3)
Голы: Химо, 10 (автогол), Виффер, 16 - 0:2, Хименес, 43 - 0:3, Дуарте, 48 - 1:3, Пайшао, 63 - 1:4, Сиовас, 84 - 2:4

АЗ - "Камбур" - 2:1 (1:0)
Голы: Павлидис, 40 - 1:0, Гус, 73 - 2:0, Йонсен, 85 (с пенальти) - 2:1

"Спарта" - "Утрехт" - 0:3 (0:0)
Голы: Йенсен, 74 - 0:1, Бауссайд, 88 - 0:2, Дескотт, 89 - 0:3

"Гронинген" - "Эксельсиор" - 3:0 (1:0)
Голы: Хове, 13 - 1:0, Пепи, 50 - 2:0, ван Гелдерен, 66 - 3:0

"Херенвен" - "Валвейк" - 1:4 (1:0)
Голы: ван Хойдонк, 35 - 1:0, Йозефзон, 61 - 1:1, Леливелд, 75 - 1:2, Укили, 77 - 1:3, Йозефзон, 90+3 - 1:4

НЕК - "Волендам" - 3:0 (0:0)
Голы: Маркес, 58 - 1:0, Димата, 66 - 2:0, Маркеш, 90 - 3:0

"Эммен" - "Гоу Эхед Иглс" - 2:2 (0:1)
Голы: Идзес, 9 - 0:1, Велдмат, 40 (с пенальти) - 1:1, Адеканье, 61 - 1:2, тер Хар Ромени, 90 - 2:2

Положение команд: "Фейеноорд" - 52, "Аякс" - 49, АЗ - 47, ПСВ - 46, "Твенте" - 40, "Спарта", "Утрехт" - 37, "Валвейк" - 32, НЕК, "Херенвен" - 30, "Гоу Эхед Иглс", "Фортуна" - 26, "Витесс" - 23, "Волендам", "Эксельсиор" - 20, "Эммен" - 18, "Гронинген" - 17, "Камбур" - 13.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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