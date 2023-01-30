Победы "Аякса" и ПСВ, потери "Фейеноорда" и АЗ: результаты 19-го тура чемпионата Нидерландов

Состоялись матчи 19-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить победы “Аякса” и ПСВ над “Эксельсиором” и “Гоу Эхед Иглс”, ничьи “Фейеноорда” с “Твенте”, а также АЗ с “Утрехтом”.

“Эксельсиор” - “Аякс” - 1:4 (1:2)

Голы: Тадич, 15 (с пенальти) - 0:1, Эль-Яакуби, 36 - 1:1, Классен, 45 - 1:2, Кудус, 61 - 1:3, Ренс, 83 - 1:4

ПСВ - “Гоу Эхед Иглс” - 2:0 (1:0)

Голы: Верман, 14 - 1:0, Эль-Гази, 64 - 1:0

"Твенте" - "Фейеноорд" - 1:1 (0:1)

Голы: Хименес, 30 - 0:1, Бренет, 68 - 1:1

АЗ - "Утрехт" - 5:5 (3:3)

Голы: Дувикас, 12 - 0:1, Дувикас, 16 - 0:2, Деккер, 20 - 1:2, Павлидис, 31 - 2:2, Павлидис, 34 - 3:2, Виргевер, 41 - 3:3, Дувикас, 65 - 3:4, де Вит, 70 - 4:4, Павлидис, 78 - 5:4, ван де Стрек, 80 - 5:5

"Валвейк" - "Эммен" - 2:0 (2:0)

Голы: Крамер, 3 - 1:0, Леливелд, 28 - 2:0

НЕК - "Спарта" - 1:1 (0:0)

Голы: Версейрен, 58 - 0:1, Маркеш, 80 - 1:1

"Херенвен" - "Витесс" - 1:3 (1:2)

Голы: ван Амерсфоорт, 21 - 1:0, Бялек, 32 - 1:1, Видович, 45 - 1:2, Манхуф, 47 - 1:3

"Волендам" - "Гронинген" - 3:2 (1:0)

Голы: Ористанио, 21 - 1:0, Хове, 50 - 1:1, Твигт, 55 - 2:1, Пепи, 73 - 2:2, Мюрен, 78 - 3:2

"Камбур" - "Фортуна" - 1:2 (1:0)

Голы: Худемакерс, 31 - 1:0, Йылмаз, 75 (с пенальти) - 1:1, Кордоба, 84 - 1:2

Положение команд: "Фейеноорд" - 42, АЗ - 40, ПСВ - 38, "Аякс" - 37, "Твенте" - 36, "Спарта" - 33, "Утрехт" - 30, "Херенвен" - 27, НЕК - 23, "Валвейк", "Фортуна" - 22, "Гоу Эхед Иглс", "Витесс", "Эксельсиор" - 19, "Волендам" - 16, "Эммен" - 15, "Камбур", "Гронинген" - 12.

Не пропустите: "Милан" потерпел позорное поражение в Серии А.