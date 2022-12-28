Победы "Арсенала", "МЮ", "Ман Сити" и "Ливерпуля": результаты 17-го тура АПЛ

Состоялись матчи 17-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить победы “Арсенала", “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити” и “Ливерпуля” над “Вест Хэмом”, “Ноттингем Форест”, “Лидсом” и “Астон Виллой”.

“Брентфорд” – “Тоттенхэм” - 2:2 (1:0)

Голы: Янельт, 15 - 1:0, Тоуни, 54 - 2:0, Кейн, 65 - 2:1, Хейбьерг, 71 - 2:2

“Манчестер Юнайтед” – “Ноттингем Форест” - 3:0 (2:0)

Голы: Рэшфорд, 19 - 1:0, Марсьяль, 22 - 2:0, Фред, 87 - 3:0

“Арсенал” – “Вест Хэм” - 3:1 (0:1)

Голы: Бенрахма, 27 (с пенальти) - 0:1, Сака, 53 - 1:1, Мартинелли, 58 - 2:1, Нкетиа, 69 - 3:1

“Челси” – “Борнмут” - 2:0 (2:0)

Голы: Хавертц, 16 - 1:0, Маунт, 24 - 2:0

“Астон Вилла” – “Ливерпуль” - 1:3 (0:2)

Голы: Салах, 5 - 0:1, ван Дейк, 37 - 0:2, Уоткинс, 59 - 1:2, Байчетич, 81 - 1:3

“Лидс” – “Манчестер Сити” - 1:3 (0:1)

Голы: Родри, 45 - 0:1, Холанд, 51 - 0:2, Холанд, 64 - 0:3, Стрейк, 73 - 1:3

“Лестер” – “Ньюкасл” - 0:3 (0:3)

Голы: Вуд, 3 (с пенальти) - 0:1, Альмирон, 7 - 0:2, Жоэлинтон, 32 - 0:3

“Кристал Пэлас” – “Фулхэм” - 0:3 (0:1)

Голы: Декордова-Рид, 31 - 0:1, Рим, 71 - 0:2, Митрович, 80 - 0:3

“Эвертон” – “Вулверхэмптон” - 1:2 (1:1)

Голы: Мина, 7 - 1:0, Поденсе, 22 - 1:1, Аит-Нури, 90 - 1:2

“Саутгемптон” – “Брайтон” - 1:3 (0:2)

Голы: Лаллана, 14 - 0:1, Перро, 35 (автогол) - 0:2, Марч, 56 - 0:3, Уорд-Проуз, 73 - 1:3

Положение команд: "Арсенал" - 40 (15), "Манчестер Сити" - 35 (15), "Ньюкасл" - 33 (16), "Тоттенхэм" - 30 (16), "Манчестер Юнайтед" - 29 (15), "Ливерпуль" - 25 (15), "Брайтон", "Челси" - 24 (15), "Фулхэм" - 22 (16), "Брентфорд" - 20 (16), "Кристал Пэлас" - 19 (15), "Астон Вилла" - 18 (16), "Лестер" - 17 (16), "Борнмут" - 16 (16), "Лидс" - 15 (15), "Вест Хэм", "Эвертон" - 14 (16), "Вулверхэмптон", "Ноттингем Форест" - 13 (16), "Саутгемптон" - 12 (16).

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