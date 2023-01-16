Победы "Арсенала" и "МЮ", поражение "Сити", позор "Ливерпуля": результаты 20-го тура АПЛ

Состоялись матчи 20-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить победы “Арсенала” над “Тоттенхэмом", “Манчестер Юнайтед” над “Манчестер Сити”, а также разгромное поражение “Ливерпуля” от “Брайтона”.

"Челси" – "Кристал Пэлас" - 1:0 (0:0)

Гол: Хавертц, 64 - 1:0

"Ньюкасл" – "Фулхэм" - 1:0 (0:0)

Гол: Исак, 89 - 1:0

"Тоттенхэм" – "Арсенал" - 0:2 (0:2)

Голы: Льорис, 14 (автогол) - 0:1, Эдегор, 36 - 0:2

"Астон Вилла" – "Лидс" - 2:1 (1:0)

Голы: Бэйли, 3 - 1:0, Буэндиа, 64 - 2:0, Бэмфорд, 83 - 2:1

"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" - 2:1 (0:0)

Голы: Грилиш, 60 - 0:1, Бруну Фернандеш, 78 - 1:1, Рэшфорд, 82 - 2:1

"Эвертон" – "Саутгемптон" - 1:2 (1:0)

Голы: Онана, 39 - 1:0, Уорд-Проуз, 46 - 1:1, Уорд-Проуз, 78 - 1:2

"Вулверхэмптон" – "Вест Хэм" - 1:0 (0:0)

Гол: Поденсе, 48 - 1:0

"Ноттингем Форест" – "Лестер" - 2:0 (0:0)

Голы: Джонсон, 56 - 1:0, Джонсон, 85 - 2:0

"Брайтон" – "Ливерпуль" - 3:0 (0:0)

Голы: Марч, 47 - 1:0, Марч, 53 - 2:0, Уэлбек, 81 - 3:0

"Брентфорд" – "Борнмут" - 2:0 (1:0)

Голы: Тоуни, 39 (с пенальти) - 1:0, Йенсен, 75 - 2:0

Положение команд: "Арсенал" - 47 (18), "Манчестер Сити" - 39 (18), "Ньюкасл" - 38 (19), "Манчестер Юнайтед" - 38 (18), "Тоттенхэм" - 33 (19), "Фулхэм" - 31 (20), "Брайтон" - 30 (18), "Брентфорд" - 29 (19), "Ливерпуль" - 28 (18), "Челси" - 28 (18), "Астон Вилла" - 25 (19), "Кристал Пэлас" - 22 (18), "Ноттингем Форест" - 20 (19), "Лестер", "Вулверхэмптон" - 17 (19), "Лидс" - 17 (18), "Борнмут" - 16 (19), "Вест Хэм", "Эвертон", "Саутгемптон" - 15 (19).

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