Победа Украины, феерии Англии и Франции: результаты отбора Евро-2024 от 16 июня

16 июня состоялись матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Стоит отметить камбэк Украины в матче с Северной Македонией, крупные победы Англии и Франции над Мальтой и Гибралтаром.

Группа В

Гибралтар – Франция - 0:3 (0:2)

Голы: Жиру, 3 - 0:1, Мбаппе, 45 (с пенальти) - 0:2, Муэли, 78 (автогол) - 0:3

Греция – Ирландия - 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: Бакасетас, 15 (с пенальти) - 1:0, Коллинз, 27 - 1:1, Масурас, 49 - 3:1

Положение команд: Франция - 9 (3), Греция - 6 (2), Нидерланды - 3 (2), Ирландия - 2 (0), Гибралтар – 0 (3).

Группа С

Мальта – Англия - 0:4 (0:3)

Голы: Апап, 8 (автогол) - 0:1, Александер-Арнолд, 28 - 0:2, Кейн, 31 (с пенальти) - 0:3, Уилсон, 83 (с пенальти) - 0:4

Северная Македония – Украина - 2:3 (2:0)

Голы: Барди, 31 (с пенальти) - 1:0, Элмаз, 39 - 2:0, Забарный, 62 - 2:1, Конопля, 67 - 2:2, Цыганков, 83 - 2:3

Положение команд: Англия - 9 (3), Италия, Северная Македония, Украина - 3 (3), Мальта - 0 (3).

Группа D

Латвия – Турция - 2:3 (0:1)

Голы: Бардакджи, 22 - 0:1, Эмсис, 51 - 1:1, Ундер, 61 - 1:2, Тоберс, 90+4 - 2:2, Кахведжи, 90+5 - 2:3

Уэльс – Армения - 2:4 (1:2)

Голы: Джеймс, 10 - 1:0, Селараян, 19 - 1:1, Ранос, 30 - 1:2, Ранос, 66 - 1:3, Уилсон, 72 - 2:3, Селараян, 75 - 2:4

Положение команд: Турция - 6 (3), Уэльс - 4 (3), Хорватия - 4 (2), Армения - 3 (2), Латвия - 0 (2).

Группа Н

Финляндия – Словения 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: Похьянпало, 13 - 1:0, Антман, 64 - 2:0

Дания – Северная Ирландия - 1:0 (0:0)

Гол: Винд, 47 - 1:0

Сан-Марино – Казахстан - 0:3 (0:1)

Голы: Вороговский, 37 - 0:1, Тагыберген, 64 (с пенальти) - 0:2, Зайнутдинов, 90 - 0:3

Положение команд: Дания, Финляндия, Казахстан, Словения - 6 (3), Северная Ирландия - 3 (3), Сан-Марино - 0 (3).

Группа I

Косово – Румыния - 0:0

беларусь – Израиль - 1:2 (1:0)

Голы: Эбонг, 16 - 1:0, Вейсман, 85 (с пенальти) - 1:1, Глух, 90 - 1:2

Андорра – Швейцария - 1:2 (0:2)

Голы: Фройлер, 7 - 0:1, Амдуни, 32 - 0:2, Вьейра, 67 - 1:2

Положение команд: Швейцария - 9 (3), Румыния - 7 (3), Израиль - 4 (3), Косово - 3 (3), Андорра - 1 (3), беларусь - 0 (3).