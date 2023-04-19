Победа "Реала", проход "Манчестер Сити", вылет "Баварии": результаты Лиги чемпионов 18 и 19 апреля
18 и 19 апреля состоялись ответные матчи ¼ финала Лиги чемпионов. “Реал” победил “Челси”, “Манчестер Сити” выбил “Баварию”, “Интер” прошел “Бенфику”, “Милан” справился с “Наполи”.
18 апреля
“Наполи” Италия – “Милан” Италия - 1:1 (0:1) - первый матч - 0:1
Голы: Жиру, 43 - 0:1, Осимхен, 90+3 - 1:1
“Челси” Англия – “Реал” Испания - 0:2 (0:0) - первый матч - 0:2
Голы: Родриго, 58 - 0:1, Родриго, 80 - 0:2
19 апреля
“Бавария” Германия – “Манчестер Сити” Англия - 1:1 (0:0) - первый матч - 0:3
Голы: Холанд, 57 - 0:1, Киммих, 83 (с пенальти) - 1:1
“Интер” Италия – “Бенфика” Португалия - 3:3 (1:1) - первый матч - 2:0
Голы: Барелла, 14 - 1:0, Эурснес, 38 - 1:1, Мартинес, 65 - 2:1, Корреа, 78 - 3:1, Антониу Силва, 86 - 3:2, Муса, 90+5 - 3:3
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