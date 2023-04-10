Победа "Наполи", поражение "Ювентуса", потери "Милана" и "Интера": результаты 29-го тура Серии А

Состоялись матчи 29-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы “Наполи” и “Ромы” над “Лечче” и “Торино", поражение “Ювентуса” от “Лацио”, ничьи “Милана” и “Интера” с “Эмполи” и “Салернитаной”.

“Салернитана” – “Интер” - 1:1 (0:1)

Голы: Гозенс, 6 - 0:1, Кандрева, 90 - 1:1

“Торино” – “Рома” - 0:1 (0:1)

Гол: Дибала, 8 (с пенальти) - 0:1

“Лечче” – “Наполи” - 1:2 (0:1)

Голы: Ди Лоренцо, 18 - 0:1, Ди Франческо, 52 - 1:1, Галло, 64 (автогол) - 1:2

“Милан” – “Эмполи” - 0:0

“Лацио” – “Ювентус” - 2:1 (1:1)

Голы: Милинкович-Савич, 38 - 1:0, Рабьо, 42 - 1:1, Дзакканьи, 53 - 2:1

“Аталанта” – “Болонья” - 0:2 (0:0)

Голы: Сансоне, 49 - 0:1, Орсолини, 86 - 0:2

“Удинезе” – “Монца” - 2:2 (1:0)

Голы: Ловрич, 18 - 1:0, Кольпани, 48 - 1:1, Ровелла, 56 - 1:2, Бету, 90 (с пенальти) - 2:2

“Фиорентина” – “Специя” - 1:1 (1:1)

Голы: Висьневски, 25 (автогол) - 1:0, Нзола, 32 - 1:1

“Сампдория” – “Кремонезе” - 2:3 (1:1)

Голы: Лерис, 15 - 1:0, Гильоне, 35 - 1:1, Ламмерс, 66 - 2:1, Лочошвили, 85 - 2:2, Серникола, 90 - 2:3

“Верона” – “Сассуоло” - 2:1 (0:1)

Голы: Харруи, 34 - 0:1, Чеккерини, 84 - 1:1, Гайч, 90 - 2:1

Положение команд: "Наполи" - 74, "Лацио" - 58, "Лацио" - 53, "Милан" - 52, "Интер" - 51, "Аталанта" - 48, "Ювентус" - 44, "Болонья" - 43, "Фиорентина" - 41, "Удинезе" - 39, "Торино" - 38, "Сассуоло" - 37, "Монца" - 35, "Эмполи" - 32, "Салернитана" - 29, "Лечче" - 27, "Специя" - 26, "Верона" - 22, "Кремонезе" - 16, "Сампдория" - 15.

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