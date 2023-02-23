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Победа "МЮ", вылет "Барселоны", феерия "Ювентуса": результаты Лиги Европы 23 февраля

Новости футбола Сегодня, 17:55
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

23 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Стоит отметить победу “Манчестер Юнайтед” над “Барселоной”, крупную победу “Ювентуса” над “Нантом”, а также успех “Ромы” в поединке с “Ред Булл Зальцбург”.

“Манчестер Юнайтед” Англия – “Барселона” Испания - 2:1 (0:1) - первый матч - 2:2
Голы: Левандовски, 18 (с пенальти) - 0:1, Фред, 47 - 1:1, Антони, 73 - 2:1

“Нант” Франция – “Ювентус” Италия - 0:3 (0:2)
Голы: Ди Мария, 5 - 0:1, Ди Мария, 20 (с пенальти) - 0:2, Ди Мария, 78 - 0:3

“Рома” Италия – “Ред Булл Зальцбург” Австрия - 2:0 (2:0) - первый матч - 0:1
Голы: Белотти, 33 - 1:0, Дибала, 40 - 2:0

“Монако” Монако – “Байер” Германия - 2:3 (1:2), по пенальти - 3:5 - первый матч - 2:1
Голы: Виртц, 13 - 0:1, Бен-Йеддер, 19 (с пенальти) - 1:1, Паласиос, 21 - 1:2, Адли, 58 - 1:3, Эмболо, 84 - 2:3

ПСВ Нидерланды – “Севилья” Испания - 2:0 (0:0) - первый матч - 0:3
Голы: де Йонг, 77 - 1:0, Силва, 90+5 - 2:0

“Унион” Германия – “Аякс” Нидерланды - 3:1 (2:0) - первый матч - 0:0
Голы: Кнохе, 20 (с пенальти) - 1:0, Юранович, 44 - 2:0, Кудус, 47 - 2:1, Дуки, 50 - 3:1

“Мидтьюлланд” Дания – “Спортинг” Португалия - 0:4 (0:1) - первый матч - 1:1
Голы: Коатес, 21 - 0:1, Гонсалвеш, 50 - 0:2, Гонсалвеш, 77 - 0:3, Гартенман, 85 (автогол) - 0:4

“Ренн” Франция – “Шахтер” Украина - 2:1 (0:0), по пенальти - 4:5 - первый матч - 1:2
Голы: Токо-Экамби, 52 - 1:0, Сала, 106 - 2:0, Белосьян, 119 (автогол) - 1:2

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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