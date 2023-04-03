Победа "Монако", провал ПСЖ: результаты 29-го тура Лиги 1
Состоялись матчи 29-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить победу “Монако” над “Страсбуром” и поражение ПСЖ от “Лиона”.
ПСЖ – “Лион” - 0:1 (0:0)
Гол: Барколя, 56 - 0:1
“Монако” – “Страсбур” - 4:3 (1:2)
Голы: Вандерсон, 19 - 1:0, Мотиба, 32 - 1:1, Марипан, 41 (автогол) - 1:2, Бен-Сегир, 54 - 2:2, Диоп, 58 - 3:2, Фофана, 65 - 4:2, Диалло, 90 - 4:3
“Ренн” – “Ланс” - 0:1 (0:1)
Гол: Опенда, 31 - 0:1
“Лилль” – “Лорьян” - 3:1 (1:0)
Голы: Кабелла, 13 - 1:0, Коне, 77 - 1:1, Жегрова, 89 - 2:1, Жегрова, 90 - 3:1
“Нант” – “Реймс” - 0:3 (0:2)
Голы: Флип, 38 - 0:1, Флип, 39 - 0:2, Мунеци, 58 - 0:3
“Клермон” – “Аяччо” - 2:1 (0:1)
Голы: Эль-Идрисси, 25 - 0:1, Кье, 60 (с пенальти) - 1:1, Кье, 90 (с пенальти) - 2:1
“Анжер” – “Ницца” - 1:1 (1:1)
Голы: Моффи, 4 - 0:1, Ньян, 15 - 1:1
“Брест” – “Тулуза” - 3:1 (1:1)
Голы: Даллинга, 10 - 0:1, Мунье, 33 - 1:1, Ле Дуарон, 63 - 2:1, Камара, 84 - 3:1
“Марсель” – “Монпелье” - 1:1 (1:1)
Голы: Норден, 12 - 0:1, Гендузи, 44 (с пенальти) - 1:1
“Осер” – “Труа” - 1:0 (0:0)
Гол: Ньянг, 73 - 1:0
Положение команд: ПСЖ - 66, “Ланс”, “Марсель” - 60, “Монако” - 57, “Лилль” - 52, “Ренн” - 50, “Реймс” - 46, “Ницца” - 45, “Лион”, “Лорьян” - 44, “Монпелье”, “Клермон” - 37, “Тулуза” - 35, “Нант” - 30, “Брест” - 27, “Страсбур”, “Осер” - 26, “Труа”, “Аяччо” - 21, “Анжер” - 11.
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