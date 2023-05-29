Победа "Интера", потеря "Наполи", поражение "Ромы": результаты 37-го тура Серии А

Состоялись матчи 37-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победу “Интера” над “Аталантой”, упущенную победу “Наполи” над “Болоньей”, а также поражение “Ромы” от “Фиорентины".

“Лацио” – “Кремонезе” - 3:2 (2:0)

Голы: Хюсай, 4 - 1:0, Милинкович-Савич, 37 - 2:0, Гальдамес, 54 - 2:1, Ладзари, 58 (автогол) - 2:2, Милинкович-Савич, 89 - 3:2

“Болонья” – “Наполи” - 2:2 (0:1)

Голы: Осимхен, 14 - 0:1, Осимхен, 54 - 0:2, Фергюсон, 62 - 1:2, Де Сильвестри, 84 - 2:2

“Интер” – “Аталанта” - 3:2 (2:1)

Голы: Лукаку, 1 - 1:0, Барелла, 3 - 2:0, Пашалич, 36 - 2:1, Мартинес, 77 - 3:1, Онана, 90 (автогол) - 3:2

“Фиорентина” – “Рома” - 2:1 (0:1)

Голы: Эль-Шаарави, 11 - 0:1, Йович, 85 - 1:1, Иконе, 88 - 2:1

“Специя” – “Торино” - 0:4 (0:1)

Голы: Висьневски, 24 (автогол) - 0:1, Риччи, 72 - 0:2, Илич, 76 - 0:3, Карамо, 90 - 0:4

“Верона” – “Эмполи” - 1:1 (0:0)

Голы: Гайч, 61 - 1:0, Маньяни, 90 (автогол) - 1:1

“Монца” – “Лечче” - 0:1 (0:0)

Гол: Коломбо, 90 (с пенальти) - 0:1

“Сампдория” – “Сассуоло” - 2:2 (1:2)

Голы: Габбьядини, 8 - 1:0, Берарди, 9 - 1:1, Матеус Энрике, 11 - 1:2, Эрлич, 78 (автогол) - 2:2

“Салернитана” – “Удинезе” - 3:2 (1:2)

Голы: Зегелар, 25 - 0:1, Несторовски, 30 - 0:2, Кастанос, 43 - 1:2, Кандрева, 57 - 2:2, Трост-Эконг, 90 - 3:2

“Ювентус” – “Милан” - 0:1 (0:1)

Гол: Жиру, 40 - 0:1

Положение команд: "Наполи" - 87, "Лацио" - 71, "Интер" - 69, "Милан" - 67, "Аталанта" - 61, "Рома" - 60, "Ювентус" - 59, "Торино", "Фиорентина" - 53, "Монца" - 52, "Болонья" - 51, "Удинезе" - 46, "Сассуоло" - 45, "Эмполи" - 43, "Салернитана" - 42, "Лечче" - 36, "Специя", "Верона" - 31, "Кремонезе" - 24, "Сампдория" - 19.

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