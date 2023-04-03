Победа "Баварии" над Дортмундом, позор "РБ Лейпциг": результаты 26-го тура Бундеслиги

Состоялись матчи 26-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить, что “Бавария” обыграла дортмундскую “Боруссию”, “РБ Лейпциг” с крупным счетом проиграл “Майнцу”, “Унион” и “Байер” разгромили “Штутгарт” и “Шальке”.

“Бавария” – “Боруссия” Д - 4:2 (3:0)

Голы: Кобель, 13 (автогол) - 1:0, Мюллер, 18 - 2:0, Мюллер, 23 - 3:0, Коман, 50 - 4:0, Джан, 72 (с пенальти) - 4:1, Мален, 90 - 4:2

“РБ Лейпциг” – “Майнц” - 0:3 (0:1)

Голы: Ингвартсен, 9 - 0:1, Ажорк, 57 - 0:2, Кор, 67 - 0:3

“Кельн” – “Боруссия” М - 0:0

“Айнтрахт” – “Бохум” - 1:1 (1:1)

Голы: Асано, 13 - 0:1, Коло-Муани, 22 (с пенальти) - 1:1

“Вердер” – “Хоффенхайм” - 1:2 (0:0)

Голы: Крамарич, 50 - 0:1, Баумгартнер, 52 - 0:2, Пипер, 76 - 1:2

“Унион” – “Штутгарт” - 3:0 (0:0)

Голы: Беккер, 51 - 1:0, Беренс, 65 - 2:0, Харагути, 68 (автогол) - 3:0

“Шальке” – “Байер” - 0:3 (0:0)

Голы: Фримпонг, 50 - 0:1, Виртц, 61 - 0:2, Азмун, 90 - 0:3

“Фрайбург” – “Герта” - 1:1 (0:0)

Голы: Грифо, 52 - 1:0, Нганкам, 77 - 1:1

“Вольфсбург” – “Аугсбург” - 2:2 (0:2)

Голы: Арнольд, 2 (автогол) - 0:1, Бериша, 32 - 0:2, Вальдшмидт, 83 - 1:2, Нмеча, 90 - 2:2

Положение команд: "Бавария" - 55, "Боруссия" Д - 53, "Унион" - 51, "Фрайбург" - 47, "РБ Лейпциг" - 45, "Айнтрахт" - 41, "Байер", "Майнц" - 40, "Вольфсбург" - 39, "Боруссия" М - 32, "Вердер" - 31, "Аугсбург" - 29, "Кельн" - 28, "Бохум" - 26, "Хоффенхайм" - 25, "Герта" - 22, "Шальке" - 21, "Штутгарт" - 20.

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