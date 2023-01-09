Победа "Барселоны", поражения "Реала" и "Атлетико": все результаты 16-го тура Ла Лиги

Состоялись матчи 16-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить победу “Барселоны” над “Атлетико”, а также поражение “Реала” от “Вильярреала”.

“Атлетико” – “Барселона” - 0:1 (0:1)

Гол: Дембеле, 22 - 0:1

“Вильярреал” – “Реал” - 2:1 (0:0)

Голы: Пино, 47 - 1:0, Бензема, 60 (с пенальти) - 1:1, Морено, 63 (с пенальти) - 2:1

“Севилья” – “Хетафе” - 2:1 (1:0)

Голы: Акунья, 36 - 1:0, Мир, 80 - 2:0, Майораль, 87 - 2:1

“Райо Вальекано” – “Бетис” - 1:2 (1:2)

Голы: Балиу, 7 (автогол) - 0:1, Камельо, 20 - 1:1, Энрике, 40 - 1:2

“Альмерия” – “Реал Сосьедад” - 0:2 (0:0)

Голы: Сильва, 47 - 0:1, Серлот, 52 - 0:2

“Мальорка” – “Вальядолид” - 1:0 (0:0)

Гол: Пратс, 90 - 1:0

“Эспаньол” – “Жирона” - 2:2 (0:1)

Голы: Вилья, 32 - 0:1, Пуадо, 51 - 1:1, Хоселу, 76 - 2:1, Эррера, 85 - 2:2

“Эльче” – “Сельта” - 0:1 (0:1)

Гол: Аспас, 5 - 0:1

“Валенсия” – “Кадис” - 0:1 (0:1)

Гол: Алькарас, 9 - 0:1

“Атлетик” - “Осасуна” - 0:0

Положение команд: "Барселона" - 41, "Реал" - 38, "Реал Сосьедад" - 32, "Бетис" - 28, "Атлетико", "Вильярреал" - 27, "Атлетик" - 26, "Осасуна" - 24, "Райо Вальекано" - 23, "Мальорка" - 22, "Валенсия" - 19, "Жирона" - 18, "Хетафе", "Альмерия", "Вальядолид" - 17, "Сельта" - 16, "Севилья", "Кадис" - 15, "Эспаньол" - 14, "Эльче" - 4.

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