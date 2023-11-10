EN EN NG NG
Главная Новости Новости бокса По стопам Канело. 15-летняя британка проведет профессиональный бой против 39-летней соперницы

По стопам Канело. 15-летняя британка проведет профессиональный бой против 39-летней соперницы

Новости бокса Сегодня, 05:30
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
По стопам Канело. 15-летняя британка проведет профессиональный бой против 39-летней соперницы По стопам Канело. 15-летняя британка проведет профессиональный бой против 39-летней соперницы

15-летняя британка проведет свой первый бой в профессиональном боксе против 39-летней соперницы. Поединок пройдет в Мексике.

Юная спортсменка из Британии сейчас активно обсуждается западными СМИ, так как в столь раннем возрасте начинает профессиональную карьеру, пишет talkSPORT.

Интересно, что у себя на родине ей не светит выступать на профи ринге в ближайшее время, так как BBBofC (Британский совет по контролю за боксом) имеет строгие правила, запрещающие получение профессиональных лицензий лицам младше 18 лет.

В то же время мексиканские спортивные чиновники лицензию Рианне Дофоро выдали. Она выйдет в ринг против Милагрос Эрнандес Гонсалес. По регламенту бой продлится максимум четыре раунда.

39-летний Гонсалес не имеет ни одной победы при шести поражениях. Судя по всему, британка продолжит серию более опытной соперницы.

Интересно, что легендарный боксер Канело Альварес также стал профессионалом в 15 лет у себя на родине и впоследствии стал одним из лучших в мире. Также с Мексики начинал и Девин Хейни. Он начал карьеру в 16 лет.

Популярные новости
Дешам остался недоволен результатами голосования за Золотой мяч Новости футбола Сегодня, 06:00 Дешам остался недоволен результатами голосования за Золотой мяч
НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости хоккея Сегодня, 00:45 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
Аль-Хиляль может приостановить контракт с Неймаром Новости футбола Сегодня, 00:16 Аль-Хиляль может приостановить контракт с Неймаром
НБА регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости баскетбола Сегодня, 00:00 НБА регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
В Барселоне ответили на слухи об уходе Хави Новости футбола Вчера, 23:34 В Барселоне ответили на слухи об уходе Хави
Лига Европы. Вест Хэм и Марсель спокойно обыграли своих соперников Новости футбола Вчера, 17:01 Лига Европы. Вест Хэм и Марсель спокойно обыграли своих соперников
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:00 Дешам остался недоволен результатами голосования за Золотой мяч Новости бокса Сегодня, 05:30 По стопам Канело. 15-летняя британка проведет профессиональный бой против 39-летней соперницы Новости футбола Сегодня, 05:00 Ленивый Бензема. Стало известно, почему Аль-Иттихад уволил известного тренера Новости футбола Сегодня, 04:00 Клопп снова устроил скандал на пресс-конференции Новости футбола Сегодня, 03:00 ВИДЕО. Месси встретился с Зиданом и сделал ему комплимент Новости футбола Сегодня, 02:00 Де Хеа близок к подписанию контракта с клубом Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 01:00 Рома проиграла Славии. Моуринью выделил лишь одного игрока своей команды Новости хоккея Сегодня, 00:45 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости футбола Сегодня, 00:16 Аль-Хиляль может приостановить контракт с Неймаром Новости баскетбола Сегодня, 00:00 НБА регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Таавун 10 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сассуоло — Салернитана 10 ноября 2023 года Баскетбол Сегодня Прогноз на матч Монако — АСВЕЛ 10 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург 10 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Дженоа — Верона 10 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Атлетик — Сельта 10 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Монпелье — Ницца 10 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Блэкберн — Престон 10 ноября 2023 года Хоккей Сегодня Прогноз на матч Флорида Пантерз - Каролина Харрикейнс 11 ноября 2023 года Баскетбол Сегодня Прогноз на матч Финикс Санз — Лос-Анджелес Лейкерс 11 ноября 2023 года