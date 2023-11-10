По стопам Канело. 15-летняя британка проведет профессиональный бой против 39-летней соперницы

15-летняя британка проведет свой первый бой в профессиональном боксе против 39-летней соперницы. Поединок пройдет в Мексике.

Юная спортсменка из Британии сейчас активно обсуждается западными СМИ, так как в столь раннем возрасте начинает профессиональную карьеру, пишет talkSPORT.

Интересно, что у себя на родине ей не светит выступать на профи ринге в ближайшее время, так как BBBofC (Британский совет по контролю за боксом) имеет строгие правила, запрещающие получение профессиональных лицензий лицам младше 18 лет.

В то же время мексиканские спортивные чиновники лицензию Рианне Дофоро выдали. Она выйдет в ринг против Милагрос Эрнандес Гонсалес. По регламенту бой продлится максимум четыре раунда.

39-летний Гонсалес не имеет ни одной победы при шести поражениях. Судя по всему, британка продолжит серию более опытной соперницы.

Интересно, что легендарный боксер Канело Альварес также стал профессионалом в 15 лет у себя на родине и впоследствии стал одним из лучших в мире. Также с Мексики начинал и Девин Хейни. Он начал карьеру в 16 лет.