По Неймару сделали серьезное предложение

Саудовский клуб "Аль-Хиляль" может заполучить звездного футболиста.

Как пишет источник, чемпион своей страны сделал большое предложение нападающему "ПСЖ" Неймару.

Издание пишет, что лидера сборной Бразилии заинтересовало это предложение, и в настоящее время он активно работает над своим возможным уходом из "ПСЖ".

Интересно, что на этих выходных Неймар не был включен в заявку на матч первого тура чемпионата Франции против "Лорьян" (0:0).

Как сообщалось ранее, Неймар достиг соглашения с "Барселоной" на контракт по схеме "2+1" с годовой зарплатой в размере 13 млн евро. При этом в каталонском клубе ранее говорили, что не собираются подписывать игрока. Дело в том, что для такого трансфера каталонцам придется расстаться сразу с тремя футболистами. В ином случае - зарплатная ведомость клуба будет перегружена.

Неймар выступает за "ПСЖ" с 2017 года, а его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне-2022/2023 31-летний Неймар сыграл 29 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, забив 18 голов и сделав 17 результативных передач.