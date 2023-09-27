Почеттино считает, ситуация в Челси менее сложная, чем была у тренера в Саутгемптоне и Шпорах

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино считает, что в его бывших клубах, Тоттенхэме и Саутгемптоне, ситуация была сложнее, чем в настоящее время, как он рассказал на пресс-конференции.

Для Почеттино начало его карьеры в Челси оказалось непростым, в последних трех матчах "синие" не забили ни одного гола. К тому же это самый плохой старт клуба в высшем дивизионе Англии за последние 45 лет. Также аргентинский тренер признает, что есть проблемы в атаке и необходимо улучшать реализацию. Однако, по его мнению, сейчас ситуация в Челси лучше, чем когда он приходил в Саутгемптон и Тоттенхэм.

"Все, что нам не хватает - это забивать голы. Если посмотреть на наши первые несколько месяцев в Саутгемптоне или Тоттенхэме, я думаю, что мы играем намного лучше. Мы работаем гораздо лучше здесь, но у нас отсутствует самое важное в футболе, забивать голы. Это не сложнее, чем предыдущие опыты", - сказал он журналистам.

Почеттино пояснил, что в Челси он пришел на фоне уже идущего строительства проекта, и трансферные цели уже были определены, в то время как в Тоттенхэме он сам участвовал в формировании политики по трансферам и выбирал игроков, которые ему нужны.

Челси проведет матч в среду, 27 сентября, в Кубке английской лиги против Брайтона.