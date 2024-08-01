Пловец Кош завоевал для Венгрии первое "золото" на Олимпиаде в Париже

Пловец Хуберт Кош завоевал для Венгрии первое "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже.

Кош добыл для своей страны дебютную награду высшей пробы в плавании на 200 метров на спине среди мужчин.

Венгерский пловец на последних метрах дистанции опередил грека Апостолоса Христу. Бронзова медаль в активе у представителя Швейцарии Романа Митюкова.

Это дебютная олимпийская медаль для Коша. В 2021 году он принял участие в соревнованиях летних Олимпийских игр в Токио. На дистанции 200 метров комплексным плаванием был двадцатым с результатом в квалификации 1:58,47. В эстафетном заплыве 4 по 100 комплексом в составе венгерской команды стал Кош тринадцатым.

К слову, сегодня также 17-летняя канадка установила олимпийский рекорд в плавании на 200 метров баттерфляем.