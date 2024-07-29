Пловчиху сборной Бразилии исключили из состава команды. В чем причина?

В стане сборной Бразилии произошел скандал на Олимпийских играх 2024. Все из-за нарушения дисциплины в соревновательный день.

Как сообщает издание Globo, пловчиня Ана Каролина Виейра и Габриэль Сантос, которые являются партнерами по сборной и парой в гражданской жизни, самовольно выехали из олимпийской деревни, ночью 26 июля.

Глава сборной Бразилии по плаванию Густаво Оцука сообщил, что двух спортсменов смогли поймать на нарушении правил из-за публикаций в соцсетях.

«Все знают, что мы приехали работать, а не отдыхать или играть. Мы приехали работать для Бразилии», - сказал Оцука.

Все могло обойтись предупреждением, но Ана Каролина обжаловала решение Бразильского комитета наказать ее и сделала это в агрессивной манере с проявлением неуважения. В итоге ее исключили из состава Бразилии на Олимпиаду. Теперь, она вернется домой. Что касается Сантоса, то его наказали лишь предупреждением.

«Она нарушила кодекс поведения, очень резко отнесясь к техническому решению. Она была агрессивной, а мы не можем терять концентрацию на соревнованиях, что самое главное. Другого пути не было. Я недоволен ситуацией, но мы ничего не могли сделать. Дважды пытались поговорить с ней возле бассейна, а потом попытались в третий раз. Ее позиция не изменилась. Даже не помню, какие слова она сказала, но наговорила кучу глупостей», - сказал Оцука.

Для 22-летней Виейры это была вторая Олимпиада, 28-летний Сантос продолжит выступления на третьих Играх в своей карьере.

Дзюдоист из Таджикистана Нурали Эмомали прекратил свои выступления на Олимпиаде из-за тяжелого вывиха локтевого сустава