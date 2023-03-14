Платини высказался о перспективах Мбаппе

Мишель Платини высказался о том, какое будущее ждет форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

По словам функционера, этот футболист может выиграть Лигу чемпионов в составе парижан.

"После этого, я думаю, он однажды уйдет, когда захочет уйти.

Когда его эпоха во французском футболе закончится, он отправится посмотреть другой футбол. Скорее всего, он выберет Испанию или Англию, где получит удовольствие. А потом, возможно, он окажется в Соединенных Штатах", - сказал Платини.