Питтсбург Пингвинз закрепит номер легендарно чешского хоккеиста

Питтсбург Пингвинз объявил, что они закрепят 68 номер легендарного чешского хоккеиста Яромира Ягра.

Клуб объявил, что церемония состоится 18 февраля 2024 года. Больше ни один из хоккеистов Пингвинз не смогут взять себе 68 номер, потому что он будет закреплен за Ягром.

В общем, Питтсбург имеет только два таких номера в истории франшизы - № 21, который Мишель Бриер носил в свой первый год в команде как многообещающий игрок, прежде чем умер от травм, полученных в автокатастрофе, и № 66, который носил легендарный Марио Лемье.

Яромир Ягр чешский хоккеист, выступающий на позиции крайнего нападающего. Занимает второе место по очкам в регулярных чемпионатах НХЛ и пятое место по очкам в плей-офф Кубка Стэнли. Занимает четвертое место по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, является первым среди европейских хоккеистов НХЛ по количеству очков и передач. Занимает четвертое место в истории по количеству проведенных матчей в чемпионатах НХЛ.

Дважды завоевывал Кубок Стэнли в составе "Питтсбург Пингвинз" (1991, 1992). Член "Тройного золотого клуба" (с 15 мая 2005 года). Член зала славы чешского хоккея (с 4 ноября 2008 года). В 2017 году включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ по мнению самой лиги