Пиоли рассказал о травмированных игроках "Милана"

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался о состоянии своих игроков перед предстоящими матчами.

По его словам, вингер команды Рафаэл Леау не сможет принять участие в ближайшей игре против "Специи", но есть надежда на его восстановление к матчу с "Интером" в полуфинале Лиги чемпионов.

Также ближайший матч пропустят Златан Ибрагимович и Давид Калабрия.

Напомним, Леау получил травму бедра в матче с "Лацио". Ответная игра Лиги чемпионов пройдет 16 мая.