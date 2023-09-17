Пиоли: Не думаю, что должен извиняться за 1:5 от Интера

Наставник "Милана" Стефано Пиоли дал комментарий после разгромного поражения в миланском дерби против "Интера" (1:5) в рамках 4-го тура Серии А:

"Я не согласен с концепцией, что должен извиняться перед болельщиками. Как вы считаете, мы специально проиграли в дерби "Интеру" со счетом 1:5? Мы разочарованы так же, как и болельщики. Извиняться нужно только тогда, когда намеренно делаешь что-то неправильное.

Вы видите только то, что вам нужно. Мы проиграли пять дерби и постараемся выступить лучше. Руководство было в раздевалке, чтобы поддержать нас, но мы не можем вернуться домой с высоко поднятой головой", – заявил Пиоли.

Напомним, вчера «Интер» разгромил «Милан» со счетом 1:5, в составе «нераззури» голы забивали Тюрам (38'), Чалханоглу (79' с пенальти), Фраттези (90+3') и дубль оформил Мхитарян (5', 69'), на все эти голы «россонери» смогли ответить только голом Леао на 57-й минуте. Победа во вчерашнем матче позволила «Интеру» единолично возглавить турнирную таблицу Серии А с 12 очками в активе, ближайший преследователь – Ювентус отстаёт на два пункта.