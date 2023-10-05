Пиоли назвал главную проблему Милана в Лиге чемпионов

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли подвел итоги матча с "Боруссией" (Дортмунд).

Команды встречались во втором туре группового этапа Лиги чемпионов и встреча завершилась нулевой ничьей.

После игры Пиоли признал, что в первом тайме его команде не хватало точности в передачах и результативности.

"Во втором тайме также были хорошие моменты, но нам не удалось их реализовать. Плохая реализация в первых двух матчах Лиги чемпионов должна заставить команду задуматься и исправить ситуацию.

"Милан" продвигает свои идеи с учетом особенностей игры в Италии и Европе, но в Лиге чемпионов темп игры выше, а интенсивность возрастает. В целом, мои подопечные хорошо справились как в обороне, так и в атаке, играя против сильной и опытной команды", - сказал он.

По итогам двух сыгранных матчей в Лиге чемпионов “Милан" набрала два очка и идет на третьем месте турнирной таблицы. Лидирует в группе английский “Ньюкасл”, в активе которого четыре балла. Вторым идет ПСЖ с тремя очками, а замыкает турнирную таблицу “Боруссия” с одним баллом.