Пике заступился за Алвеса, которого подозревают в изнасиловании

Бывший защитник “Барселоны” Жерар Пике высказался об обвинениях в адрес своего бывшего одноклубника Дани Алвеса в изнасиловании.

Бразильца держат под стражей уже около месяца. Его подозревают в изнасиловании девушки в ночном клубе.

"Я все равно уважаю его. Для его товарищей вся эта история очень запутанная. Сейчас главное, чтобы правосудие выполнило свою работу. Пока нам не скажут, что он виновен, нужно подождать.

Легче всего сказать, что он виновен, я же хочу дождаться приговора судьи", - сказал он.