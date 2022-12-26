Пике создал медийную лигу в Испании: в ней примут участие Агуэро и Касильяс

В Испании создана медийная футбольная лига, которая получила название Kings League.

Ее основателями стали испанский футболист Жерар Пике и местный инфлюэнсер Ибаи Льянос.

На турнир заявились 12 команд, а игры планируют проводить в формате 7 на 7.

Свои команды на турнире представили популярные блогеры, ютуберы, журналисты и звезды футбола. В их числе Серхио Агуэро и Икер Касильяс.

По данным испанской прессы, участие в турнире примут известные футболист. Среди них Чичарито, Рубен де ла Ред и Рауль Тамудо.

Стартует лига 1 января 2023 года.