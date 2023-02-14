Пике сделал выбор между Месси и Роналду

Бывший защитник “Барселоны” Жерар Пике заявил, что он предпочитает нападающего “Пари Сен-Жермен” Лионеля Месси форварду “Аль-Насра” Криштиану Роналду.

“Месси стал чемпионом мира. Другой вопрос в том, является ли он лучшим футболистом в истории. В последние годы конкуренция между Месси и Роналду была потрясающей, оба играли очень хорошо. В последние годы я выберу Месси. Даже в 35 лет он остается конкурентоспособен. Он является лучшим в мире и доказал это на чемпионате мира”, - приводит слова Пике Deportes Cuatro.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач. На счету 38-летнего Роналду пять забитых мячей в трех поединках за “Аль-Наср".

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