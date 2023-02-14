Пике рассказал, почему не поздравил Месси с победой на чемпионате мира

Бывший защитник “Барселоны” и сборной Испании Жерар Пике рассказал, что не стал поздравлять нападающего ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси с победой на чемпионате мира-2022 в Катаре.

“Я не поздравлял Месси. Это звучит дико, но я завершил карьеру, поэтому не смотрел матчи чемпионата мира. Я посмотрел лишь финал, да и то не до конца. Я решил отключиться от футбола и поехал в отпуск. Последние месяцы моей карьеры оказались слишком тяжелыми”, - приводит слова Пике Cuatro.

Ранее сообщалось, что между Месси и Пике произошел конфликт перед уходом аргентинца из “Барселоны”.

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