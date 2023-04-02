Пике назвал главную проблему на пути к возвращению Месси в "Барселону"

Легенда испанского футбола Жерар Пике прокомментировал потенциальное возвращение Лионеля Месси в “Барселону”.

По словам испанца, такой шаг он приветствует.

"Но стоит учитывать, что сильные старания на пути к этому могут быть контрпродуктивнымы.

Если этого захотят обе стороны, сделка может быть заключена в свое время. Это должно произойти естественным путем", - сказал он.

Ранее в каталонском клубе уже заявили, что сделают все возможное для того, чтобы вернуть своего лидера из ПСЖ.