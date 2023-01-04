Пике может возобновить карьеру футболиста

Бывший защитник сборной Испании Жерар Пике может вернуться на футбольное поле.

Как пишет источник, опытный футболист может быть заявлен за клуб “Андорра”, которым он и владеет.

Помешать планам Пике могут финансовые правила второго дивизиона чемпионата Испании.

Отметим, что по состоянию на начало 2023 года “Андорра” идет на десятом месте в турнирной таблице.