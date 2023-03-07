Пике анонсировал появление в своей медиалиге обладателя "Золотого мяча"

Бывший игрок сборной Испании Жерар Пике анонсировал появление в своей медиалиге двух звёздных новичков.

По словам испанца, звездные личности появятся во втором сезоне турнира.

“Лига получила два запроса от статусных футболистов. Один из них получал “Золотой мяч”, а второй – всем известный француз", - сказал он.

Напомним, что в данный момент в турнире принимают участие такие легенды футбола как Роналдиньо, Чичарито и Серхио Агуэро.