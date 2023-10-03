ВИДЕО. PGMOL опубликовала запись разговора арбитров после отмененного гола Диаса

PGMOL опубликовала запись разговора арбитров VAR после отмененного гола Диаса в матче Тоттенхэм - Ливерпуль, сообщили на сайте АПЛ.

Также PGMOL выдали комментарий, в котором признали, что во время матча была допущена ошибка. Команда VAR тщательно изучила момент с голом. Началась фаза проверки и процесс, который VAR правильно осуществил. Выбор точки удара был точным, и использование единственной двумерной линии на ноге второго защитника также было правильно выполнено.

Изображение показало, что Диас действовал в рамках правил и не находился в офсайде, поэтому вторая линия офсайда не использовалась. Однако из-за потери внимания и концентрации арбитры VAR подтвердили ошибочное решение арбитров на поле. Матч был немедленно возобновлен.

Через несколько секунд оператор повтора запросил еще один повтор и попросил пересмотреть изображение еще раз. Стало понятно, что арбитры на поле были неправильно информированы, но игру уже нельзя было остановить согласно протоколу VAR.

Далее представлен полный записи разговора между арбитрами.