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ВИДЕО. PGMOL опубликовала запись разговора арбитров после отмененного гола Диаса

Новости футбола Сегодня, 15:25
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
PGMOL опубликовала запис разговора арбитров после отмененного гола Диаса PGMOL опубликовала запис разговора арбитров после отмененного гола Диаса

PGMOL опубликовала запись разговора арбитров VAR после отмененного гола Диаса в матче Тоттенхэм - Ливерпуль, сообщили на сайте АПЛ.

Также PGMOL выдали комментарий, в котором признали, что во время матча была допущена ошибка. Команда VAR тщательно изучила момент с голом. Началась фаза проверки и процесс, который VAR правильно осуществил. Выбор точки удара был точным, и использование единственной двумерной линии на ноге второго защитника также было правильно выполнено.

Изображение показало, что Диас действовал в рамках правил и не находился в офсайде, поэтому вторая линия офсайда не использовалась. Однако из-за потери внимания и концентрации арбитры VAR подтвердили ошибочное решение арбитров на поле. Матч был немедленно возобновлен.

Через несколько секунд оператор повтора запросил еще один повтор и попросил пересмотреть изображение еще раз. Стало понятно, что арбитры на поле были неправильно информированы, но игру уже нельзя было остановить согласно протоколу VAR.

Далее представлен полный записи разговора между арбитрами.

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