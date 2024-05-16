PGA Championship: состав главных флайтов, где и когда смотреть мэйджор по гольфу

На этой неделе, с 16 по 19 мая, пройдет один из четырех турниров серии мейджор - PGA Championship. Это ежегодный турнир по гольфу, который проводит Ассоциация профессиональных гольфистов Америки.

PGA Championship информация о турнире

Ранее он проводился в середине августа, служа четвертым и последним мужским мейджором гольф-сезона. Начиная с 2019 года, турнир проводится в мае, как второй крупный турнир сезона после турнира Мастерс в апреле.

Это официальное денежное событие в рамках PGA Tour, European Tour и Japan Golf Tour, с призовым фондом $11 млн для 100-го турнира в 2018 году.

Как и в других крупных турнирах, победа в PGA дает привилегии, которые повышают безопасность карьеры. Чемпионы PGA автоматически приглашаются к участию в других трех турнирах (Masters Tournament, U.S. Open, The Open Championship) и The Players Championship в течение следующих пяти лет, а также имеют право на участие в чемпионате PGA в течение всей жизни.

PGA Championship - единственный из четырех мэйджоров, в котором участвуют исключительно профессиональные игроки.

Как посмотреть PGA Championship

Все четыре раунда турнира PGA Championship можно будет посмотреть на телеканалах ESPN. Кроме этого, в субботу и воскресенье, 18-19 мая, будут транслироваться на канале CBS.

Главные флайты двух первых раундов

Тайгер Вудс, Адам Скотт, Киган Брэдли - первый раунд начнут в 14:04 СЕТ, второй в 14:04 СЕТ

Уиднам Кларк, Скотти Шеффлер, Брайан Харман - первый раунд начнут в 20:13 СЕТ, второй в 20:13 СЕТ

Джордан Спит, Макс Хома, Брюс Кепка - первый раунд начнут в 14:37 СЕТ, второй в 14:37 СЕТ

Рори Макилрой, Дастин Джонсон, Джастин Роуз - первый раунд начнут в 14:15 СЕТ, второй в 14:15 СЕТ

Людвиг Оберг, Ксандер Шоффеле, Джастин Томас - первый раунд начнут в 13:53 СЕТ, второй в 13:53 СЕТ

Рики Фаулер, Джон Рам, Камерон Янг первый раунд начнут в 20:02 СЕТ, второй в 20:02 СЕТ