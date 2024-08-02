Первое золото для Швейцарии + олимпийский рекорд. Перфоманс Кьяры Леоне

До сегодняшнего дня Швейцария на Олимпиаде-2024 не имела ни одной золотой награды. Однако сегодня эта тенденция для данной страны прервалась.

В стрельбе на 50 метров из винтовки с трех положений у женщин лучшей стала Кьяра Леоне. Более того, Леони сумела установить олимпийский рекорд.

По результатм всех трех сессий Леоне набрала 464.4 балла. Тем самым она побила рекорд своей соотечественницы Нины Кристен, которая в Токио-2020 набрала 463,9 балла.

Однако до абсолютного мирового рекорда, который принадлежит представительнице Индии Каур Самра, Леоне еще далеко. На соревнования в Ханчшоу в 2023 году Самра выбила 469.6 балла.

Серебряную медаль сегодня выиграла американка Сейген Маддалена, а бронза у китаянки Чжан Цюнюе.