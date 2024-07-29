Первое золото для Африки на Олимпиаде-2024! Татьяна Смит триумфовла на 100 метров брассом

Сегодня проходит третий соревновательный день на Олимпиаде-2024 в Париже, по итогам которого первая африканская спортсменка наконец-то выиграла золотую медаль.

В плаваньи на 100 метров брассом сегодня триумфовала представительница ЮАР Татьяна Смит.

Татьяна Смит проплыла дистанцию за 1:05.28, опередив китаянку Тан Цяньтин 0,26. Третье место досталось ирландской спортсменке Моне МакШерри.

Добавим, что в Токио-2020 Татьяна Смит в квалификации установила олимпийский рекорд в данной дисциплине – 1:04.82. Однако в финальном заплыве она тогда выиграла лишь серебро.

Всего это второе золото Олимпиады в карьере 27-летней южноафриканки. В Токио-2020 она триумфовала на дистанции 200 метров брассом.

В общей сложности для ЮАР эта медаль стала третьей на Олимпиаде-2024. До этого сборная ЮАР выиграла бронзу в регби-7, а Алан Хатерли сегодня финишировал третьим в маунтинбайке.