Первое поражение за пять лет. Олимпийская чемпионка по дзюдо вылетела во втором раунде
На Олимпийских играх 2024 проходят соревнования по дзюдо. В весовой категории до 52 кг произошла настоящая сенсация.
Олимпийская чемпионка Токио-2020 японская дзюдоистка Ута Абэ вылетела уже во втором раунде соревнований. Она проиграла лидеру мирового рейтинга из Узбекистана Дийоре Келдийоровой со счетом 1:10.
Ута Абэ не проигрывала уже пять лет. Она является чемпионкой мира 2018, 2019, 2022 и 2023 годов в весе до 52 килограммов. Также Ута побеждала на Олимпийских играх 2020 в Токио и взяла тогда серебро со сборной Японии в командных соревнованиях. После прошлой Олимпиады Абэ приняла участие в шести соревнованиях, среди которых три турнира Большого шлема, выиграв все бои до одного.
После поражения во втором раунде японская дзюдоистка вообще не сдерживала эмоций. Она схватилась за голову и заплакала.
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