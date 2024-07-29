Первое поражение за пять лет. Олимпийская чемпионка по дзюдо вылетела во втором раунде

На Олимпийских играх 2024 проходят соревнования по дзюдо. В весовой категории до 52 кг произошла настоящая сенсация.

Олимпийская чемпионка Токио-2020 японская дзюдоистка Ута Абэ вылетела уже во втором раунде соревнований. Она проиграла лидеру мирового рейтинга из Узбекистана Дийоре Келдийоровой со счетом 1:10.

Ута Абэ не проигрывала уже пять лет. Она является чемпионкой мира 2018, 2019, 2022 и 2023 годов в весе до 52 килограммов. Также Ута побеждала на Олимпийских играх 2020 в Токио и взяла тогда серебро со сборной Японии в командных соревнованиях. После прошлой Олимпиады Абэ приняла участие в шести соревнованиях, среди которых три турнира Большого шлема, выиграв все бои до одного.

После поражения во втором раунде японская дзюдоистка вообще не сдерживала эмоций. Она схватилась за голову и заплакала.

Reigning Olympic champion, Uta Abe, was absolutely devastated after losing in the second round against Uzbekistan’s Diyora Keldiyorova 💔#Paris2024 #Olympics #Judo pic.twitter.com/k3LPNXqhtB — Eurosport (@eurosport) July 28, 2024

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