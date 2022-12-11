Первые за 24 года: Франция повторила достижение Бразилии на ЧМ

Сборная Франции стала первой за 24 года действующей победительницей чемпионата мира, которая смогла пробиться в полуфинал следующего мирового первенства.

Вчера в четвертьфинале турнира французы выиграли у Англии (2:1).

Последний раз такого успеха добивалась сборная Бразилии, которая выиграла чемпионат мира в 1994 году, а затем на ЧМ-1998 прошла в полуфинал.

Интересно, что тогда бразильцы добрались до финала, где уступили Франции.