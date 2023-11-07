Первые два участника плей-оф Лиги Чемпионов известны

Определились первые два участника плей-оф Лиги Чемпионов.

Действующий обладатель трофея - Манчестер Сити, и команда из их группы - Ред Бул Лейпциг, уже гарантировали себе место в матчах на вылет.

Манчестер Сити в четвертом туре Лиги Чемпионов сыграл на своем стадионе против Янг Бойз. Дубль Холанда и гол Фодена принесли хозяевам легкую победу. Таким образом, команда Гвардиолы набрала максимальные 12 очков, лидирует в группе G после четырех туров и обеспечила себе место в плей-оф.

Through to the #UCL knockouts for the 11th season in a row! 💪 pic.twitter.com/1UDOtXQgYq — Manchester City (@ManCity) November 7, 2023

Лейпциг, также выступающий в группе G, также одержал победу в четвертом туре Лиги Чемпионов. В гостевом матче против Црвены Звезды немецкая команда одержала победу с минимальным счетом 1:2. "Быки" набрали девять очков и также обеспечили себе место в матчах на вылет.