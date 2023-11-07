Первые два участника плей-оф Лиги Чемпионов известны
Новости футбола Вчера, 17:18
Первые два участника плей-оф Лиги Чемпионов известны
Определились первые два участника плей-оф Лиги Чемпионов.
Действующий обладатель трофея - Манчестер Сити, и команда из их группы - Ред Бул Лейпциг, уже гарантировали себе место в матчах на вылет.
Манчестер Сити в четвертом туре Лиги Чемпионов сыграл на своем стадионе против Янг Бойз. Дубль Холанда и гол Фодена принесли хозяевам легкую победу. Таким образом, команда Гвардиолы набрала максимальные 12 очков, лидирует в группе G после четырех туров и обеспечила себе место в плей-оф.
Лейпциг, также выступающий в группе G, также одержал победу в четвертом туре Лиги Чемпионов. В гостевом матче против Црвены Звезды немецкая команда одержала победу с минимальным счетом 1:2. "Быки" набрали девять очков и также обеспечили себе место в матчах на вылет.
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