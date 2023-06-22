Перес уже нашел замену для Анчелотти

Наставник “Байера” Хаби Алонсо привлек внимание со стороны топ-клуба.

Как пишет источник, испанец является главным фаворитом на пост наставника "Реала" после ухода Карло Анчелотти.

На этом настаивает президент "галактикос" Флорентино Перес, который заметил в 41-летнем Алонсо идеальную замену итальянскому тренеру.

Напомним, что соглашение Анчелотти с “Реалом” истекает летом 2024 года.

Хаби Алонсо во время своей игровой карьеры долгое время выступал за “Реал”.