Перес хочет, чтобы Мбаппе заранее гарантировал свой переход в Реал

Президент Реал Мадрида, Флорентино Перес, хочет, чтобы Мбаппе заранее гарантировал свой переход в их клуб, как сообщает Sport.es.

Сообщается, что Перес не хочет лишних переговоров по поводу игрока. Он также опасается ситуации, когда над ним будут насмехаться из-за отказа игрока. Кроме того, представители Реала Мадрид уже якобы уведомили окружение 24-летнего француза о своих планах подписать его до конца текущего сезона. Однако Мбаппе должен обязаться к переходу на правах свободного агента в состав "галактикос".

Вскоре Мбаппе должен решить, продлит ли он контракт с ПСЖ еще на один сезон, но есть большая вероятность, что это не произойдет. Все указывает на то, что француз намерен подписать соглашение с Реалом Мадрид, но также интерес к нападающему проявляют "Ливерпуль" и "Челси". Окружение игрока уже знает о вариантах выступления в Премьер-лиге, и они не исключают этот вариант.

Реал Мадрид остается основным претендентом на Мбаппе, но на этот раз они потребуют от игрока установить условия компенсации в случае неудачи сделки, как это было летом 2021 года.