Переписал историю. 40-летний Пепе стал рекордсменом Лиги чемпионов

7 ноября Порту обыграл Антверпен в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Второй гол португальцев уже в компенсированное время записал на свой счет защитник португальской команды Пепе.

Таким образом, бывший игрок мадридского “Реала” стал самым возрастным автором гола в истории Лиги чемпионов. В матче с бельгийцами он превзошел достижение легендарного футболиста “Ромы” и сборной Италии Франческо Тотти.

Как пишет Squawka, Пепе забил гол в возрасте 40 лет и 254 дней. В то же время Тотти свой последний результативный удар в Лиге чемпионов делал в врзрасте 38 лет и 59 дней.

Напомним, что в этом же сезоне Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги чемпионов.

После четырех сыгранных туров в активе португальской команды девять очков и второе место в группе. Лидирует в квартете “Барселона”, у которой столько же баллов.