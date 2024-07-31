Перемирие. Фофана заявил, что рад видеть Энцо в Челси после расового скандала

Французский игрок Челси Уэсли Фофана рассказал, что рад видеть Энцо Фернандеса в Челси после расового скандала.

"Я рад снова видеть Энцо. Мы играем вместе. Нам нужно оставаться вместе. Вместе мы сильны.

Если я на одной стороне, а Энцо на другой, и мы ссоримся каждый день, или не разговариваем, или недовольны, то мы не играем хорошо! Теперь между нами все в порядке", - сказал Фофана.