Перемирие. Фофана заявил, что рад видеть Энцо в Челси после расового скандала
Французский игрок Челси Уэсли Фофана рассказал, что рад видеть Энцо Фернандеса в Челси после расового скандала.
"Я рад снова видеть Энцо. Мы играем вместе. Нам нужно оставаться вместе. Вместе мы сильны.
Если я на одной стороне, а Энцо на другой, и мы ссоримся каждый день, или не разговариваем, или недовольны, то мы не играем хорошо! Теперь между нами все в порядке", - сказал Фофана.
Ранее защитник сборной Аргентины принёс извинения своим одноклубникам, которых обидела расистская песня аргентинцев в сторону Франции.
От Фернандеса ранее отписались в инстаграме: Аксель Дисаси, Уэсли Фофана, Мало Гюсто, Кристофер Нкунку, Лесли Угочукву, Маланг Сарр и Ромео Лавия.
Ранее стало известно, что Франция готовит жалобу в ФИФА по поводу дискриминационной песни аргентинцев, а в Челси проводит собственное служебное расследование.