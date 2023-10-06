Переигровка матча Тоттенхэм - Ливерпуль: в УЕФА дали зеленый свет

Матч между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" действительно могут переиграть.

Как пишет авторитетное издание The Independent, решение о переигровке может принять УЕФА. Причиной может стать судейская ошибка.

Речь идет об эпизоде, когда VAR неправильно определил офсайд игрока Диаса в момент взятия ворот.

В УЕФА были готовы рассмотреть данный вопрос, если бы "Ливерпуль" подал протест в течение 12 часов после окончания матча. Подавала ли команда протест, пока не сообщается.

При этом в руководстве английской Премьер-лиги уверены, что переигровки быть не может. Все дело в регламенте турнира. Там указано, что переигровка возможна в том случае, есть вина лежит на одном из клубов. Несмотря на это, некоторые юристы считают, что "Ливерпуль" может создать новый прецедент.

Скандальная встреча между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" состоялся 30 сентября в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги и завершилась победой лондонской команды со счетом 2:1.