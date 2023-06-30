Переход Зиеша в клуб Роналду может сорваться в последний момент

Трансфер марокканского полузащитника лондонского “Челси” Хакима Зиеша в “Аль-Наср”, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, может не состояться, сообщает журналиста Санти Ауна в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист неудачно прошел медицинское обследование в саудовском клубе. У игрока диагностированы проблемы с клубом. В связи с этим “Аль-Наср” собирается провести дополнительные тесты.

В минувшем сезоне 30-летний Зиеш провел за “Челси” 24 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.