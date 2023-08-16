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Переход Зиеша в "Галатасарай" может сорваться в последний момент

Новости футбола Сегодня, 18:08
Переход Зиеша в "Галатасарай" может сорваться в последний момент Фото: инстаграм Хакима Зиеша/Автор неизвестен

Переход марокканского вингера лондонского “Челси” и сборной Марокко Хакима Зиеша в стамбульский “Галатасарай” может не состояться, сообщает журналист Уилфред Гене в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист неудачно прошел медицинское обследование в турецком клубе. В связи с этим “Галатасарай” может отказаться от перехода игрока. Ранее по такой же причине не состоялся переход Зиеша в “Аль-Наср” из Саудовской Аравии.

30-летний Зиеш выступает за “Челси” с лета 2020 года. Он перешел в английский клуб из амстердамского “Аякса”. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Всего он провел за лондонский клуб 107 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 13 результативных передач. В составе “Челси” Зиеш стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021, выиграл Суперкубок УЕФА в 2021 году, а также стал победителем Клубного чемпионата мира в 2021 году.

Зиеш с 2015 года играет за сборную Марокко. Всего он провел за марокканскую национальную команду 54 матча, забил 20 голов и отдал 11 результативных передач.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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