Переход защитника "Манчестер Сити" в "Баварию" может не состояться

Защитник “Манчестер Сити” Кайл Уокер может отказаться от перехода в “Баварию”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист ведет с английским клубом переговоры о продлении контракта, который действует до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что мюнхенцы могут приобрести игрока в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 33-летний Уокер провел за “Манчестер Сити” 39 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу.