Переход Неймара вызвал небывалый ажиотаж в Саудовской Аравии

Переход Неймара из "ПСЖ" в "Аль-Хиляль" вызвал огромный интерес среди болельщиков саудовского клуба.

По информации журналиста Бена Джейкобса, сотрудники магазинов "Аль-Хиляля" каждый день наносят фамилию Неймара на 1200 клубных футболок. Болельщики, заказывающие майки с фамилией новичка команды, вынуждены ждать до пяти дней, чтобы получить свой экземпляр.

31-летний Неймар перешел в "Аль-Хиляль" из "ПСЖ" этим летом за €90 млн, что стало самым дорогим трансфером в истории чемпионата Саудовской Аравии.

По информации западных СМИ, бразильский футболист будет зарабатывать около €100 млн в год в своем новом клубе.

Напомним, что в последнее время бразилец играл в составе “ПСЖ”, в котором стал настоящим лидером команды. Несмотря на свои достижения, Неймар часто оказывался в центре громких скандалов, из-за чего его и не хотели подписывать другие топ-клубы.