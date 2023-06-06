Переход Месси в "Барселону" может не состояться

Переход нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси может не перейти в “Барселону”, сообщает журналист Жерар Ромеро.

“В трансфере Месси возможны серьезные сложности. Для его осуществления может понадобиться чудо. Я не не говорю, что переход невозможен, но на данный момент осуществить его будет очень сложно. Шансы невелики”, - сказал Ромеро.

Напомним, что контракт 35-летнего Месси с ПСЖ истекает 30 июня 2023 года. Таким образом, форвард может перейти в новый клуб бесплатно. Предложения аргентинцу сделали “Аль-Хилаль” из Саудовской Аравии и “Интер Майами” из США.