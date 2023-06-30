Переход Марцело Брозовича в клуб Криштиану Роналду может не состояться

Переход полузащитника миланского “Интера” и сборной Хорватии Марцело Брозовича в “Аль-Наср", за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, может не состояться, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, саудовский клуб внезапно уменьшил предложение по трансферу футболиста с 23 миллионов евро до 15 миллионов евро. Итальянский клуб недоволен снижением цены и может отказаться от продажи игрока.

В минувшем сезоне 30-летний Брозович провел за “Интер” 40 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.