Переход Иско в немецкий клуб сорвался

Испанский полузащитник Иско не перейдет в берлинский “Унион”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист не сумел пройти медицинское обследование. В связи с этим, немцы, скорее всего, не будут подписывать игрока, хотя ранее с ним был согласован контракт по схеме 0,5+1.

Напомним, что 30-летний Иско является свободным агентом, так как некоторое время назад он покинул “Севилью".

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